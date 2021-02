Antananarivo – La réfection des routes continue

La réfection des routes se poursuit dans la Commune urbaine d’Antananarivo. Celles d’Ankadilalana, Ambohipo, Andohatapenaka, Ambohijatovo, et Behoririka sont en cours. Pour d’autres portions comme à Antohomadinika, les travaux viennent juste de commencer. Hier, le gouverneur de la région d’Analamanga ainsi que le maire d’Antananarivo Ville sont descendus sur les lieux, notamment aux 67 ha, Ambondrona, Antaninandro, là où les usagers se sont plaints. Ces travaux sont le fruit d’une coopération entre le MATP, le gouvernorat d’Analamanga et la Commune urbaine d’Antananarivo.

Ces réfections seront terminées le plus tôt possible et les entretiens se feront de manière périodique pour éviter les interventions tardives. C’est en ce sens que la Commune Urbaine d’Antananarivo espère la prise de responsabilité de chacun pour que les jets d’ordures dans les caniveaux et voies des eaux usées cessent. La Commune qui, par le biais du projet « asa-tana-maro », effectue des travaux de nettoyage cyclique pour maintenir la salubrité des canaux d’eaux.