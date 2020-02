Volleyball – Zone 7 : Stef’auto et Mama en phase finale

La phase de poules prendra fin ce mercredi. Les équipes masculines qualifiées joueront les quarts ce jeudi tandis les filles disputeront directement les demi-finales vendredi.

Les qualifiés à la prochaine étape se confirment à l’issue de la quatrième journée de la coupe des clubs de la CAVB (Confédération africaine de volleyball) zone 7.

La plupart des clubs hôtes, en particulier les garçons, se ruent vers la phase finale. Chez les hommes justement, Volleyball Mama, à sa toute première participation à cette joute régionale, termine en tête du groupe D à l’issue de la phase de groupe.

Alignant des joueurs expérimentés comme l’ancien passeur de Cosfa, Mika Belessa, et Fabrice, ancien attaquant de Camp Ithier de Maurice, entourés des jeunes locaux comme Tsiry et Coms, l’équipe du VB Mama a défait sans forcer hier au gymnase d’Ankoron­drano le Club sportif de Pamplemousse par 3 sets à 0 (25/14 25/18 25/17). Ce club mauricien finit, de côté, deuxième du groupe et se qualifie lui aussi à la prochaine étape.

Les assureurs ont écarté lors de leurs deux premiers matches respectivement la Racine club des Comores et le Zamfi club de Mayotte. «Nous avions tout simplement assuré les contres outre les attaques», a mentionné le coach du VB Mama, Lucien Rako­toarisoa après sa troisième victoire. «On a un jour de repos avant les quarts de finale et on va bien préparer le prochaine match», poursuit-il.

Unique qualifié

Chez les filles, les Tama­taviennes de Stef’auto poursuivent, elles aussi, leur sans faute, quatre matches et quatre victoires. Lors de leur dernier match de groupe, les Jessy et Fifih ont disposé des Réunionnaises du Saint Denis Olympique par 3 sets à 1 (22/25 25/23 25/20 25/19). Les protégées du coach Gildas Zafindalana finissent ainsi en tête de son groupe et se propulsent sereinement en demi-finales.

«Par manque de compétition de haut niveau, les filles ont eu du mal à démarrer le match… mais elles arrivent à améliorer leur jeu en cours de la rencontre. En fait, on a eu ces trois victoires parce que les filles ont bien suivi les consignes», a confié le coach Gildas.

Stef’auto, leader de son groupe, rencontrera la Cascade de Seychelles, dauphine de l’autre poule en demi-finales ce vendredi. Le club d’Antsinanana est la seule formation de la Grande île qualifiée dans le carré final sur les quatre engagés.