Jimmy Rakotofiringa – « Les DC et CS en formation prochainement »

Transfert de compétences. Le président de la Fédé­ration du Sport Automobile de Madagascar a participé à la quatrième édition du « FIA international stewards program », du 7 au 9 février dernier à Genève.

Il s’agissait d’une formation destinée aux directeurs de course (DC) et aux commissaires sportifs (CS), venus du monde entier. De retour au pays il y a quelques jours, Jimmy Rakotofiringa annonce qu’à son tour, il partagera ses acquis, aux DC et CS évoluant à Madagascar.

« La FSAM recrutera prochainement de nouveaux DC et CS, pour accroître son effectif, dans le but d’améliorer le bon déroulement des différentes compétitions. Tous prendront part à un stage par la suite, afin de renforcer leurs capacités », explique le numéro un de la FSAM.

Le programme de la FIA était focalisé à 75% sur les courses sur circuit (F1, F2 et F3) et à 25% sur les rallyes. La Grande île est surtout concernée par cette deuxième section. « Peu importe le type de course, les principes de prise de décision sont toujours les mêmes pour les DC et les CS. Cette partie du programme était le plus important pour nous. Je parle des procédures à appliquer dans différentes situations. Les décisions doivent toujours être en concordance avec le règlement », ajoute Jimmy Rakotofiringa.