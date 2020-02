Ihosy – Le ténor de la société civile jeté en prison

La prison. Arrêté à Ihosy samedi, un leader des organisations de la société civile et défenseur des droits de l’homme a été placé en détention préventive avant-hier, après avoir été entendu au Parquet. La date son procès est attendu. Après avoir été informé de la situation, le pool des avocats œuvrant dans la protection des droits humains a dépêché l’un des siens pour suivre de près l’affaire et son évolution. Le prévenu est le président de l’association « Ny to tsy mba zainy ». D’après les informations recueillies auprès du groupement de la gendarmerie nationale de la région Ihorombe, ce leader de la société civile est inculpé pour escroquerie et extorsion de fonds. Les actes pour lesquels il fait l’objet de poursuite auraient été commis en 2018. Trois témoins à charge se seraient manifestés, d’où son inculpation. Après avoir passé le week-end en garde à vue, il a été traduit devant le Parquet, lundi après-midi, pour être placé sous mandat de dépôt après son audition.

Fervent défenseur des droits de l’homme, le président de l’association « Ny to tsy mba zainy » avait des relations houleuses avec des ayant voix au chapitre auprès du tribunal, de la police, de la gendarmerie, ainsi que d’autres services publics à Ihosy. Il recevait, en l’occurrence, des plaintes de personnes confrontées à des difficultés ou dénonçant des injustices pour les relayer aux instances en amont pour prise de mesures.