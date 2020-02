CEDS – Le regard tourné vers le futur

Les auditeurs du Centre d’études diplomatiques et stratégiques, nouveaux et anciens, se sont retrouvés samedi au Séquoia Ivandry pour la présentation des vœux de nouvel an sous la conduite du délégué général Solofo Rasoarahona et de fêter déjà le quinzième anniversaire du Ceds. Un rendez-vous de fête qui a réuni toute une pléiade de sommités occupant de poste de haute responsabilité. Eh oui, en quinze ans le Ceds a livré toute une benne de cadres dans divers secteurs, politiques ou administratifs ainsi que le secteur privé. Ainsi, douze officiers généraux de l’armée et de la gendarmerie, deux commissaires divisionnaires de la police figuraient parmi les invités de samedi font trois ministres de la Défense nationale. C’est dire.

L’ambiance était bien évidemment détendue entre les auditeurs des différentes promotions conformément au slogan choisi par le Ceds , solidarité, humilité et excellence. Tout le monde s’est prêté à la joie des retrouvailles au-delà des options politiques des uns, des choix professionnels des autres. Mieux, le moment a été mis à profit pour parler avenir avec une vision et des perspectives pour les quinze prochaines années pour le Ceds et surtout pour le pays. Il faut dire que la plupart des auditeurs du Ceds tiennent des postes importants dans la gouvernance du pays.

Ce fut ainsi un moment exceptionnel dans l’histoire du Ceds .