Antsirabe – Réception provisoire du gymnase couvert

Enfin, après plus de deux ans d’attente, la population d’Antsirabe, notamment les athlètes pourront, d’ici peu, utiliser le gymnase d’Antsirabe. Les autorités et responsables concernés viennent d’effectuer la réception provisoire du complexe sportif. Après quelques recommandations données par les membres de l’équipe technique, l’entreprise chargée des travaux va finaliser les travaux.

Le ministère de la Jeunesse et du sport et la municipalité d’Antsirabe, principal responsable du gymnase, pourront organiser l’inauguration et l’ouverture officielle de cette première grande infrastructure de ce genre dans la capitale de la région Vakinankaratra.

Construite dans le respect des normes techniques d’un gymnase, l’infrastructure favorisera le développement du sport et de la jeunesse. Elle ne constitue pas un atout pour la seule commune urbaine d’Antsirabe, mais également pour les ligues régionales de quelques disciplines sportives. Par exemple, grâce à la piscine olympique fraichement installée dans ce complexe, la ligue régionale de la natation peut accueillir des compétitions internationales. Sans oublier que les nageurs peuvent s’entrainer dans une installation normalisée.