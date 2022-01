Traitement covid-19 – Quatre vingt-onze cas positifs à Mahavoky-sud

La situation sanitaire due au coronavirus se détériore dans le district de Maha­janga I. Depuis hier, quatre vingt-onze personnes testées positives sont en traitement au Centre hospitalier de Mahavoky-Atsimo. Soit dix-sept nouveaux cas confirmés après lundi où ils étaient soixante-douze admis au CHU d’Androva.

Parmi eux figurent deux enfants soignés au service de la pédiatrie de ce dernier établissement. « Ces cas sont tous soignés dans les établissements hospitaliers publics. Nous ne comptabilisons pas les consultations privées. La majorité de ces patients sont de sexe féminin, de toutes les classes d’âge et huit sont des enfants », précise le directeur régional de la Santé public (DSRP)par intérim de Boeny, hier.

Au cumul des cas confirmés depuis le 17 mai 2020, mille quarante cinq personnes ont été testées positives au PCR, soit un taux de positivité de 27,95%, et quatre vingt trois décès ont été enregistrés pour la même période. Dernièrement, une enfant âgée de 3 ans est morte à cause du virus.

Les personnes âgées les vulnérables (diabétiques, asthmatiques et hypertendus) non vaccinées ainsi que les enfants sont, en général, atteints de la forme grave. « Il faut éviter de boire de la boisson glacée et il est nécessaire de manger des fruits. Les efforts sont interdits. Le stress dû aux problèmes quotidiens et la pluie diminuent l’anticorps », ajoute, pour terminer, le médecin.