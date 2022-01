Rano tompon-toerana

Raiso ny anaran’ny Fokontany sasany eto Antananarivo-Renivohitra : Firaisana 1 (Andranomanalina, Antetezanafovoany, Antohomadinika, Avaratetezana), Firaisana 3 (Andranomahery-Ankorondrano, Behoririka), Firaisana 4 (Ambodirano-Ampefiloha, Andoharano, Ankaditoho, Anosibe, Anosipatrana, Anosizato, Morarano andrefan’i Soanierana)…

Misy ihany koa, saritany tranainy, nahitako ireto anarana mety efa very tadidy ireto : Andranoambo sy Andranoroasosona. Tanimbary, taninanandrano, honahona, heniheny, hetrina : rano izany, rano fotsiny. Rano tompon-tany, fahanan’Andriantany zanak’Ikopa ery atsimony, ary ivarinan’i Mamba ihany koa rehefa tondraka ny Avaradrano.

Aza adino ny anaran-toerana : Soa-RANO, AnkorondRANO, AndRANObevava, AndRANOmena, miteny ho azy ireo. AMPEFILOHA : satria noferana ambadiky ny fefiloha ny rano. VAHILAVA-n’Ambohimanarina : nanaraka an’Ikopa taloha. ANDAVAMAMBA : lasa ny Mamba misosoka ny voay, ka mety ho Marovoay mihitsy teo fahiny. ANKADITOHO : ny toho hazandrano. Lasa saina aho sao mba AndravoahangindRANO, zavamaniry no nanome anarana ny faritra Andravoahangy fa tsy Ravoahangy Vazimba… Ny lalam-baovao vao vita farany : miala AnkorondRANO, mandalo AndRANObevava, tody any AmoronANKONA(hona).

Fahavara tra ny andro, mijojo ny herikerika. Mampalahelo anefa mahita ity rano, mbola hotsiriritina Asara, very fotsiny an-tatatra, mivarina ho ony dia afoy an-dranomasina. Io lokom-potaka io no naha I-kopa an’Ikopa : havan’ny teny indoneziana «Ku-kup» midika hoe « » na «lompotra», hita amin’ny anarana «Kuala Lumpur», ilay Ankoalan-dompotra any Malayzia. Ranompotaka avy any Andrainarivo, mirotsaka matevina eny Besarety, mibosesika ho any Andravoahangy, tsy kely lalana hamonjy an’Andriantany dia hanamavo ny reniranon’Ikopa izay hivarina ao Betsibo-i-ka.

Raha izao anefa no nanamboatra farihy anelanelan’Alaso ra sy Ime rimanjaka, na teny Amoron’Ankona, na tetsy Laniera : Ranobe mangeniheny, Mantasoa ampototr’i Mahazoarivo sy Ambohipeno, Alaotra ambodin’Ambohidroa-Ambohijanahary, Itasy tazanina avy eny Amboatany.

Farihy, tobin-drano. Farihy, ho lakanina hitsangatsanganana. Farihy, hanamando ny rivotra rehefa iny migaingaina iny ny Masoandro. Fa tsy azo antsakaina mantsy ny «bypass» sy ny «rocade» ary ny «autoroute». Farihy, dobo, kamory. Alaotra-kely, Itasyzanany, ampototr’i Manjakamiadana : hitsangatsanganan’i zahatra, tahaka ilay nitondra an-dRanavalon tsimi toviaminand riana, anabavin’ And riamasinavalona, avy eny Alaso ra niha zo an’Anosimanjaka ; ary hampirantiana lakam-piara misy fanarina, mba ahitan’ny taranaka izay nataon’ny Razambend ry And riane rine rina, And riand ravind ravina, Andrianoranorana, Andriandranolava, Andriamoraony.

Fanontaniana apetraka amin’ny mpahay Tantara, urbanistes, géographes, hydrauliciens. Raha ho tondradava ary ny faritra iva, satria izay no toe-tany eo Betsimitatatra, inona no atao : 1. tohizana ihany ny remblais dia minia mikimpy 2. atsahatra ny remblais ka heverina ny hananganana ireo « villes nouvelles » hametrahana ny mponina marobe voatery tsy maintsy afindra toerana. 3. averina amin’ny rano sy ny tanimbary i Betsimitatatra

I Betsimitatatra no tanimbary nidadasika indrindra teto Madagasikara talohan’ny Fanjanahantany. Tanimbary 34.000 hektara i Betsimitatatra tamin’ny 1985. Ny BPPA dia mbola nahita tanimbary 3.000 hektara, ampahafolony, tamin’ny 2002. Tamin’ny 1967, dedaka ery ny Fanjakana nitanisa hoe 1.300.000 (iray tapitrisa sy telo hetsy) taonina ny tany notanterina avy any Anjeva hanotofana izay ho lasa 67 hektara ankehitriny. Iarahantsika mahalala ny rano mitrebona tsy hay tohaina isaky ny taompahavaratra eny Ampefiloha, 67ha, Isotry…

Natao zinona ny ron-doha lany tamin’ny «Développement urbain d’Antananarivo», projet MAG 79/009 (1980-1982) sy projet MAG 82/009 (1983-1985) izay namaritra mazava fa hadalana tsy roa aman-tany io fanotofana tsy misy farany an’i Betsimitatatra io.

Misimisy ihany izay lahatsoratra ala-nenina izay, ka na ny fampatsiahivana azy aza, zary latsa : «Iny Betsimitatatra iny» (26 aogositra 1997), «Miverina amin’ny taniny ny rano» (16 janoary 2015), «Ka Betsimitatatra no nototofana» (10 janoary 2020), «Rano teratany» (13 janoary 2020), «Ranobe mangeniheny» (16 febroary 2021).