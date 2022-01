Météo Mahajanga – Plusieurs quartiers sous les eaux

La saison à Mahajanga annonce une météo très pluvieuse cette semaine. Elle a d’ailleurs été très capricieuse ces derniers jours et durant plusieurs jours.

Les dégâts sont déjà considérables depuis le début de cette semaine. Lundi, des vents forts ont soufflé et une pluie diluvienne s’est abattue dans la journée et durant toute la nuit. Résultat, plusieurs quartiers comme Mahavoky-avaratra, Mahavoky-atsimo, Aranta, Tsararano-anosikely et Tsararano-ambany, ainsi que Tsaramandroso-cité et ambany, se sont retrouvés sous les eaux.« L’eau était arrivée aux genoux, jusque dans la cour devant le seuil de la porte. Toute la nuit, l’on craignait une grande crue », explique un habitant de Mahavokyavaratra.

Presque tous les fokontany de la commune urbaine de Mahajanga ont subi les frasques de cette météo très tumultueuse. La majorité des habitants a cru à un début de tempête tropicale à cause de la force des vents lundi soir et des précipitations ressemblant à un déluge.

Régime de mousson

Des branches brisées, des troncs d’arbres abattus, quelques toits en « satrana » se sont déplacés, heureusement sans trop faire de dégât.

« La zone de convergence tropicale de la semaine dernière a caractérisé le climat à Mahajanga. Depuis lundi, nous sommes sous l’influence du régime de la mousson. Le mois de janvier, en général, est la période de formation des cyclones. La première période du 1er au 15 janvier est la formation de faible cyclone et du 15 janvier jusqu’à la fin du mois, la période modérée. Nous avons déjà reçu le tiers des pluies utiles durant la saison, mais il reste encore 63% de la quantité de précipitations attendues », explique le chef de service de la Météo de Boeny.

Le responsable du Bureau national de gestion des risques et catastrophes de Mahajanga a annoncé que l’on peut affronter la saison cyclonique sans problème, vu le matériel et les moyens logistiques déjà préparés.