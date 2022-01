Groupe C – Gabon-Maroc : les deux équipes qualifiées

Ponçage parquet

Les Panthères et les Lions de l’Atlas se sont rendus coup pour coup mais n’ont pas réussi à se départager, mardi (2-2).

Un nul qui satisfait tout le monde et qualifie les deux équipes. Le Maroc e t le Gabon n’ont pas réussi à se départager, mardi 18 janvier, pour le compte de la troisième journée du groupe C (2-2). Ce score de parité valide la première place des Lions de l’Atlas, déjà qualifiés avant même la rencon tre. Les Panthères terminent deuxièmes et verront également les huitièmes.

Touché par le Covid-19, le Gabon a livré une très belle copie mardi. Les joueurs de Patrice Neveu ont mené à deux reprises. Jim Allevinah a ouvert le score (21e ), avant l’égalisation de Sofiane Boufal sur penalty (74e ). Les Gabonais pensaient remporter la match après le but de Nayef Aguerd contre son camp (81e ), mais Achraf Hakimi a sauvé la mise sur un joi coup franc direct peu après (84e ).