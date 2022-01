Edgard Razafindravahy – « La modernisation du transport urbain est une urgence »

L’ancien PDS de Tana s’est prononcé hier à propos des conditions sociales de la population. Il estime que l’heure n’est plus aux débats sur la modernisation du transport urbain.

À quelque chose malheur est bon. L’inondation de la ville d’Antananarivo montre bien la nécessité de renouveler les infrastructures de la capitale. Elles sont nettement dépassées à la fois par le contexte et l’évolution démographique. L’ancien PDS d’Antananarivo, aujourd’hui ministre de l’Industrialisation, du commerce et de la consommation Edgard Razafindravahy est très bien placé pour en parler. Il a tenu une conférence de presse à la Chambre de commerce et de l’industrie hier pour éclairer la lanterne de l’opinion sur les problèmes saillants du moment.

C’est d’autant plus opportun qu’il avait confiné dans un livre sa vision pour le développement de la capitale. Il parlait justement de transport urbain dans ce livre. Il soulignait qu’il fallait trouver d’autres moyens de transport pour en finir avec les embouteillages. Il proposait le tunnelier et le funiculaire. Sa vision est concrétisée à travers le transport par câble initié par le président de la République.

Aujourd’hui, l’inondation des rues rendant difficile la circulation des voitures et des individus confirme que les transports par câble est loin d’être un caprice. Au contraire, c’est une urgence. « Le transport est primordial. Des qu’on sort de la maison on se demande comment et par quel moyen arrivera-t-on à destination à l’heure. La population mérite donc un moyen de transport moderne». L’inondation interpelle sur la nécessité d’adopter un nouveau moyen de transport comme le téléphérique . « C’est un besoin impératif. Il faut accélérer sa mise en place. Le débat n’est plus de savoir si c’est une priorité ou pas mais de le concrétiser vite».

Il ne devrait plus y avoir de problème étant donné que l’emplacement des pylônes a été modifié pour ne pas causer des dérangements dans des établissements scolaires.

Le transport par câble est utilisé depuis longtemps dans plusieurs pays justement pour résoudre entre autres le problème d’embouteillages . Il n’y aucune raison que Madagascar soit en reste. « Il faut simplement considérer le pouvoir d’achat des Malgaches pour que le projet soit à la portée de toutes les bourses » a-t-il recommandé.