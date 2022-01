Commune Urbaine de Mahajanga – Le Bureau municipal remis à neuf

Plus d’un demi-siècle plus tard, le Bureau municipal d’hygiène (BMH) de Mahajanga, situé dans le fokontany de Mangarivotra, vient de subir une véritable transformation. La réhabilitation du bâtiment s’est achevée, trois mois après le début des travaux. Le carrelage, les bureaux, les salles d’attente et les sanitaires ont été refaits à neuf, tandis que les portes et les fenêtres sont refaites en aluminium.

L’équipe du BMH a été très active et sollicitée dans la lutte contre l’épidémie de coronavirus. C’est dans cette optique que le lifting a été réalisé. La dernière réhabilitation remonte à 1972.