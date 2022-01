Boeny – Une quarantaine de vaccinés par Pfizer par jour

L’injection du vaccin Pfizer a débuté depuis une semaine au vaccinodrome de Mahabibokely. La première livraison, deux cent soixante quatre doses soit quarante quatre flacons, doit être utilisée avant le 9 février. Plus de deux­ cent cinquante personnes se sont inscrites pour le Pfizer.

Les nouvelles doses pour la région Boeny seront acheminées après le 9 février. Une inscription est déjà ouverte pour les futurs candidats à ce vaccin. « La conservation est très difficile et les vaccins doivent être injectés avant la date limite prévu. En moyenne, une quarantaine de candidats reçoivent leur dose chaque jour. Concernant, l’injection des vaccins Astrazeneca et Janssen se poursuit également. Certaines personnes ont déjà reçu la dose de rappel. Le délai de cinq mois est expiré et la dose-booster a déjà commencé pour certains », explique le Dr Tsito Ravalitera, directeur régional de la Santé public par intérim de Boeny.

Le bilan de la situation de la campagne de vaccination par Covishield s’établit à plus de six mille cinq cents de personnes injectées, dont seule une centaine ne s’est pas présentée pour la dose de rappel.