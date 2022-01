Ambohimahitsy – Un mur de soutènement tue trois frères

Piégés dans une maison construite au pied d’une batterie de moellons, trois jeunes frères n’ont pas pu échapper à la mort lorsque celle-ci s’est effondrée. Il a fallu une heure et demie pour déterrer les dépouilles.

Emoi, tristesse et effroi à Bemasoandro Manantenasoa Ambohimahit sy. Hier aux petites heures, un mur de soutènement fait d’une maçonnerie de moellons s’est abattu sur une habitation. Trois jeunes frères, âgés respectivement de sept, neuf et treize ans ont trouvé la mort lorsque la maison dans laquelle ils se trouvaient a été écrasée sous l’effondrement du mur de pierre.

Le drame s’est produit hier aux alentours de 2 heures du matin pendant que les trois malheureux étaient plongés dans le sommeil. Les plus battantes qui se sont déversées pendant des heures, quasiment toute la nuit, ont eu raison de la maçonnerie de blocs de pierre qui surplombait la maison où dormaient les trois garçonnets.

Les parents des défunts dormaient dans une pièce adjacente. Celle-ci a été épargnée par l’effondrement. Le couple frappé par ce deuil avait sept enfants. D’après les informations recueillies, d’habitude, ce seraient les grands frères des trois malheureux qui dorment dans la chambre ayant été anéantie sous l’éboulement. La nuit de l’accident, les premiers ont dormi dans un véhicule dont ils assuraient la surveillance.

Danger signalé

«L’été dernier, nous avons relevé une défaillance inquiétante sur le mur de soutènement en question et nous l’avons signalée au propriétaire. Par précaution, nous avons décidé de ne plus occuper la pièce directement exposée à un risque d’effondrement. Avant la saison des pluies, le danger semblait écarteé et personne ne semblait s’en être souciée. Lorsque la forte pluie s’est abattue, le mur de soutènement a cédé, piégeant dans la maison en contrebas nos trois fils», se désole Josoa Randrianantenaina, père des jeunes défunts.

Les membres du fokonolona se sont entraidés pour dégager les victimes enfouies sous les gravats et blocs de pierre. Il a fallu une heure et demie aux riverains pour libérer les corps inertes des trois frères, les sapeurs-pompiers n’ayant pas été alertés au moment des faits.

La maison familiale étant fortement endommagée, les dépouilles mortelles des victimes ont été placées dans une maison du voisinage. Les funérailles sont prévues se dérouler ce jour à Ambohibary Sambaina. Ce drame qui s’est produit hier a interpellé les riverains. Sur le qui-vive en cette saison estivale, ils ont jugé prudent d’inspecter les constructions manifestant des signes de faiblesse, susceptibles de constituer des menaces.