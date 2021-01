Transport aérien – Un vol de rapatriement pour La Réunion

Sauf changement, un vol spécial est organisé ce jour, au départ d’Antananarivo, à destination de la Réunion. C’est un vol spécial de retour, organisé avec les accords préalables des autorités des deux pays. La nouvelle disposition annoncée par l’Aviation civile de Madagascar (ACM) le 16 janvier ne modifie pas la tenue de ce vol vers la Réunion. « Les vols de rapatriement sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l’ACM, et surtout pour tout atterrissage à Ivato, une autorisation spéciale est requise » a indiqué l’ACM dans son communiqué. « Les vols spéciaux de rapatriement restent possibles après accord des autorités sur chaque vol et accès restreint aux nationaux, résidents et personnes en mission validée par le ministère compétent » rapporte le conseil des Français de l’étranger sur sa page.