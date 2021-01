Tempête tropicale Eloïse – Avis de menace dans douze districts

Eloïse se rapproche des côtes Nord-Ouest du pays, sa force a augmenté en douze heures. La vigilance «fortes pluies» s’appliquera dans les zones proches du passage d’Eloïse.

En seulement 12 heures, la tempête tropicale se trouve de plus en plus proche des côtes. Elle continue sa trajectoire vers l’Ouest. A 15 heures, elle se positionnait à 496 km d’Antalaha et se déplaçait vers l’Ouest-Sud-Ouest à une vitesse assez rapide de 25km/h. Les rafales apportées par Eloïse ont augmenté puisqu’à 15 heures, elles sont de 105 km par heure autour de son centre. La vitesse du vent connaît une hausse puisqu’elle est de 75 km/h contre 65 km/h lors du dernier bulletin cyclonique.

En suivant la même trajectoire que Chalane, cette tempête tropicale est prévue accoster la côte Est et son trajet passera par la partie Est pour sortir vers la partie Ouest de l’île. La probabilité avérée indique que le scénario de la trajectoire d’Eloïse ne pourrait pas changer puisqu’elle touchera terre aujourd’hui ou en matinée le 20 janvier. Un impact direct sur la péninsule de Masoala et Analanjirofo sera attendu à partir de ces dates.

Elle pourra ainsi atteindre le stade de forte tempête tropicale. Douze districts reçoivent une alerte jaune, ce qui implique un avis de menace, il s’agit d’Analanjirofo, Andapa, Sambava, Antalaha, Mandritsara et Andilamena Toamasina I et II, Bealanana, et Befandriana Avaratra. Un avertissement est annoncé pour huit districts, Vohemar, Brickaville, Vatomandry, Mahanoro, Moramanga, Ambatondrazaka et Amparafaravola.

Fortes pluies

Dans la région d’Analanjirofo, le temps sera directement impacté par la tempête dès son arrivée. La traversée du cyclone déterminera le temps général dans la Grande île. Ainsi, la pluie sera au rendez-vous dans la partie Nord, le centre-Est et le Nord-Ouest du pays. Ailleurs, une pluie intermittente et un temps sec se succéderont. Une baisse de la température par rapport à la normale sera également prévue pour la partie Nord, Nord-Ouest surtout pour mercredi et jeudi.

La sortie en mer sera fortement déconseillée surtout au niveau du littoral Nord-Ouest, notamment au Nord de Vatomandry. Une vigilance vent fort est également annoncée sur le littoral Nord-ouest. Par ailleurs, la traversée d’Est en Ouest entraînera des fortes pluies généralisées dans plusieurs régions du Nord. Des stagnations d’eau et des inondations seront à craindre. Les cumuls pluviométriques pourraient atteindre les 100 mm/24h. Les risques de glissement de terrain ne sont pas non plus à écarter.