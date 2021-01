Technologie – Déploiement de l’Orange Digital Center

Numérique pour tous. C’est en ce sens que Orange Madagascar et la GIZ procèdent au déploiement de plusieurs centres digitaux (ODC) à travers le continent africain, dont Madagascar. L’ODC est un écosystème qui réunit, en un seul lieu, un ensemble de programmes allant de la formation des jeunes au numérique jusqu’à l’accélération de start-up innovantes, en passant par l’accompagnement des porteurs de projets et l’investissement dans ces derniers. Concrètement, le centre comprend une école du code, un FabLab Solidaire de la Fondation Orange, un accélérateur de start-up « Orange Fab » et bénéficie de l’appui d’Orange Ventures Africa, le fonds d’investissement du Groupe Orange.

Selon les initiateurs du programme, « le projet contribuera à développer les compétences numériques d’au moins vingt mille jeunes et à créer huit mille emplois dans des pays comme la Grande île ou encore au Maroc, en Jordanie, en Éthiopie, au Mali, au Cameroun, en Sierra Leone, en Côte d’Ivoire, en Égypte, au Burkina Faso, en Guinée et au Libéria ». Le partenariat entre Orange et la GIZ sur ce projet se traduit à travers une contribution financière conjointe d’un montant de plus de trente millions d’euros visant à promouvoir l’employabilité des jeunes, l’entrepreneuriat et l’innovation numérique sur un peu plus d’une douzaine de pays de la région Afrique et MoyenOrient.