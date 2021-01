Secteur pêche – Cinq vedettes rapides pour surveiller les côtes

Equipées. Les côtes malgaches sont désormais attendues être mieux surveillées. Le gouvernement Japonais a octroyé cinq vedettes rapides au ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche. Un don non remboursable d’une valeur de 18 milliards ariary. Ceci fait suite à un lobbying mené par le président de la République, Andry Rajoelina au TICAD 7, àYokohoma en 2019. Ce sont des bateaux de type intercepteur rapide, destinés à la surveillance côtière. Le ministre de l’Agriculture, de l’élevage e t de l a pêche, Lucien Ranarivelo, précise que les vedettes seront mises en place dans cinq ports de pêche, Toliara, Antsiranana Taolagnaro, Toamasina et Mahajanga et mises à la disposition du Centre de surveillance de Pêche (CSP). Le ministre a reconnu dans une interview à sa prise de poste en 2019 qu’il est très difficile de détecter les pêches illégales sur l’ensemble du territoire, faute de moyens notamment. Il n’y eut que le bateau « Atsantsa » et «Telonify » pour protéger les ressources sur les 5000 km de côtes. La pêche illégale touche pourtant trois catégories de pêche, à savoir la pêche traditionnelle, artisanale et industrielle. 130 000 t de pêche illégale par an sont rapportées par l’ambassade des États-unis. « On parle d’une perte financière allant de 500 millions à un milliard de dollars pour Madagascar chaque année. Il est temps de développer une bonne stratégie inclusive pour l’économie bleue » rapporte une visioconférence entre spécialistes du secteur Pêche récemment. 500 000 personnes dépendent de la pêche dans la Grande île.