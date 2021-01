Atsimo Andrefana – Le reboisement de proximité lancé

3200 ha de superficie à planter au total et 100 ha de mangrove pour la région Atsimo Andrefana pour cette campagne 2020-2021. Après le coup d’envoi officiel national conduit par le président de la République à Taolagnaro ce jour, tout un chacun est invité à participer au reboisement. Le reboisement peut se faire aussi bien dans la forêt, surtout dans les aires protégées, mais peut être réalisé dans le propre jardin de chaque foyer. Le district de Sakaraha a été choisi pour lancer la campagne et les préparatifs se sont déjà déroulés depuis quelques jours. La direction régionale de l’Envi­ronnement et du développement durable (DREDD ) souligne que cinquante-huit entités seront de la partie pour atteindre l’objectif «rever­dir Atsimo Andrefana ». Des associations de charbonniers, des partenaires techniques et financiers, des ONG, des associations de reboiseurs, scieries, vendeurs de bois et gaulettes, les gestionnaires de parcs nationaux et aires protégées marines, des con­ventionnaires en huiles essentielles et des communautés de base. La campagne de sensibilisation menée martèle le fait que la vague de chaleur vécue dans la région Atsimo Andrefana peut être atténuée avec un reboisement à grande échelle. Des jeunes plants sont disponibles auprès du bureau de la DREDD à Toliara, à la station forestière de Saka­raha, à Antanimieva pour la partie Nord de la region.