Toliara – Le Vez’tival sixième édition lancée avec l’Indonésie

Jour J. Après des mois de préparatifs par l’Office régional du Tourisme de Tuléar (ORTU), la sixième édition du Vez’tival, un festival qui rehausse tout ce qui touche l’ethnie « Vezo », démarre ce jour. Le festival sera animé par des chants, des shows, des courses de pirogues qui font la renommée des Vezo qui sont essentiellement des pêcheurs, des courses de cyclopousse et de bicyclettes.

L’événement culturel est marqué par la présence d’une invitée de marque qu’est l’ambassade de l’Indonésie. Une conférence culturelle sur les ancêtres communs des Indonésiens et des Malgaches sera organisée samedi à l’université de Toliara à Manin­day. Par ailleurs, le festival qui a aussi un objectif de visibilité touristique, mettra en valeur l’importance du recyclage des déchets.

Des expositions zéro déchet se tiendront jusqu’à dimanche au musée du Recyclage, sur la route du port à Mahavatse. Le musée a déjà installé un sapin de 5m de hauteur, fait essentiellement à partir de bouteilles en plastique, en pleine ville, afin d’attirer déjà l’attention sur le recyclage.

Des concerts, des barbecues, des animations discothèque, des théâtres seront organisés à la place Ankilisoa­filira. Des beach soccer et des beach rugby se tiendront à la plage de la Batterie et à Mangily. Et l’ethnie Antan­droy participera à l’événement en tant que partenaire incontournable des Vezo dans diverses activités dans la région.