Coronavirus – Le variant Delta serait identifié à Madagascar

La Fondation Mérieux poste sur Twitter la détection du variant Delta à Madagascar. Le ministère de la Santé publique n’affirme pas la présence de cette souche.

La Fondation Mérieux affirme la présence du variant Delta à Madagascar. « À Madagascar, le centre d’infectiologie Charles Mérieux (CICM) commence le criblage des variants du SARSCOV-2 par rt-PCR ciblé. Alors que sur l’île, le nombre de cas de Covid-19 repart à la hausse, le variant Delta est déjà détecté par ce criblage », tweetait la Fondation Mérieux, il y a quatre jours. Un responsable auprès du CICM n’a pas confirmé cette information. « Notre séquenceur n’arrive que l’an prochain. Nous sommes encore en phase d’essai. », lance-t-il.

Aucune déclaration officielle du ministère de la Santé publique sur la présence d’autres variants n’a été faite, jusqu’à l’heure où nous soumettons notre article. Un responsable au sein de ce ministère dément même cette publication de la Fondation Mérieux. « Nous n’avons pas détecté officiellement ce variant. Cette publication de la Fondation Mérieux devrait être retirée. Le CICM n’a même pas de séquenceur. Comment peut-il affirmer l’existence de cette souche? », explique cette source. Pourtant, cette publication est toujours sur le Twitter de la Fondation Mérieux, hier.

Autres souches

Des médecins soupçonnent fortement la circulation d’autres souches que le virus traditionnel, à Madagascar. « Officiellement, l’État n’a pas déclaré la présence d’une nouvelle souche. Il se peut que cela n’ait pas encore été détecté par nos séquenceurs. Mais cela ne veut pas dire qu’il n’y en a pas. Lorsque le nombre de cas augmente, cela signifie qu’il y a probablement des variants qui circulent, comme cela a été le cas en Afrique du Sud ou en Californie. Nous sommes trop concentrés sur les souches traditionnelles », indique le Dr Jaurès Rabemanantena, consultant en vaccination, épidémiologiste et analyste biostatisticien, sans préciser la souche qui pourrait circuler.

Les vigilances doivent être renforcées. Dans les mesures prises lors du conseil des ministres, les gestes barrières, comme le port du masque, le respect de la distanciation sociale de un mètre dans les espaces clos et les zones de forte affluence, le lavage des mains et l’utilisation fréquente du gel hydroalcoolique, sont recommandées pour se protéger du virus. La consommation du CVO et la vaccination sont aussi conseillées. Malgré ces recommandations et malgré la hausse des cas, beaucoup ne respectent pas les mesures sanitaires. Le nombre de nouveaux cas détectés, les personnes qui développent la forme grave de la maladie et le nombre de décès liés au coronavirus, commencent pourtant à augmenter. Près de mille nouveaux cas et huit décès en une semaine sont comptabilisés, selon la dernière situation épidémiologique publiée le 11 décembre.