Betongolo – Un sergent violente deux enfants

Ayant fait deux fois l’objet de plainte pour tentative de viol et agression sur deux enfants, un sous-officier est protégé par le corporatisme. Des victimes ont failli y laisser leur vie.

BARBARIE à Betongolo. Un sergent et deux de ses acolytes ont violenté une fillette de neuf ans ainsi que son frère de douze ans. La petite fille a été battue à coups de tiges métalliques sur le dos si son frère a reçu de violents coups de poing ayant disloqué sa mâchoire. L’agression a été commise le 7 décembre.

Les parents des enfants ont porté plainte mais l’affaire a été étouffée faute d’ordre de poursuite. Au mois de juillet, le même sous-officier avait déjà fait l’objet d’une autre plainte à la gendarmerie pour tentative de viol contre la même gamine mais les poursuites restent sans suite . Convoqué à deux reprises au bureau de la gendarmerie, le quidam ne s’est jamais manifesté.

Les parents de l’enfant indiquent que le supérieur hiérarchique du militaire incriminé était au courant de la convocation mais aucune démarche n’a été faite pour qu’il comparaisse à l’audition.

Lors de l’agression sexuelle, la petite fille était seule à la maison pour effectuer des petites tâches ménagères, lorsque le sergent s’y est introduit.

Bâillonnée

Dans ses déclarations, l’enfant a indiqué que le forcené aurait tenté de la bâillonner en mettant un torchon dans sa bouche. Elle a quand même réussi à crier. Paniqué, l’agresseur a pris la fuite. Ce sous-officier a écarté violemment les cuisses de la petite fille, occasionnant une rupture des muscles du bassin selon le constat d’un médecin.

Des conflits de voisinage dans la cité militaire où les deux familles cohabitent seraient à l’origine de cette histoire. Le sergent en question y réside depuis des années et son frère est en charge de la gestion des logements. La famille des deux enfants victimes d’agression, dont le père est au grade d’adjudant au Régiment d’Appui et de Soutien (RAS) est venue s’installer dans la cité après leur affectation à Tana. Les différends sont apparus et ont commencé à s’amplifier.