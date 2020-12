Partenariat CNAPS-Airtel – Chauffeurs et receveurs pris en charge

Deux mille trois cents chauffeurs et receveurs bénéficieront des services d’« airtel money » pour le versement de leurs cotisations.

Les transporteurs des zones suburbaines peuvent désormais verser leurs cotisations via « airtel money ». C’est ce qui relève du partenariat entre la Caisse nationale de prévoyance sociale (CNAPS) et l’Airtel Money, signé mercredi. Les adhérents ne sont plus contraints d’effectuer des déplacements pour effectuer cette opération et ceci éviterait également la manipulation des papiers administratifs pour prévenir le coronavirus.

En parallèle, toutes les prestations de la Cnaps sont à portée de mains de ces usagers. Il s’agit entre autres, de la pension de retraite, des allocations familiales ou encore la prise en charge des accidents de travail. Au total, deux mille trois cent chauffeurs et receveurs profiteront de cette offre, du moins pour le moment.

Cotisations

« Cette cotisation est de 1 000 ariary par jour. En cas d’accident, nos adhérents bénéficieront des services d’ambulances gratuitement qui seront envoyés sur place », a-t-il indiqué.

Ce partenariat est aussi un pas de plus vers la digitalisation pour offrir aux adhérents de la Cnaps des services exclusifs d’Airtel Madagascar qui seront accessibles à travers son large réseau dans toute la Grande île. Le directeur général d’Airtel Madagascar, Eddy Kapuku, a salué l’initiative de la Cnaps car cette digitalisation est un vecteur d’accès à certains services surtout dans le contexte de cette pandémie. « Nous avons la vision et cette valeur de pouvoir faciliter la vie de nos concitoyens. C’est une grande opportunité de couvrir un grand nombre d’habitants sous notre couverture », a-t-il souligné.

Pour l’année 2021, la Cnaps se fera le plaisir de rendre visite à ses quatre cent mille adhérents pour mettre à jour leurs contacts. Pour y parvenir, elle fera appel à la nouvelle technologie pour permettre à ses adhérents d’être toujours au courant de ses projets et de les contacter lorsque le besoin se présente.