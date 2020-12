Kere – La Banque mondiale injecte cent millions de dollars pour le Sud

L’organisation de Bretton Woods s’engage, elle aussi, dans la guerre contre le Kere. Par le biais de l’IDA, la Banque mondiale fait don de cent millions de dollars pour le Sud.

Une pluie de dollars contre le Kere. Après les ÉtatsUnis, lundi, c’est la Banque mondiale qui officialise sont entrée en guerre contre l’insé­curité alimentaire qui étreint les habitants du Sud. Après le feu vert de son conseil d’administration, le 10 décembre, l’organisation de Bretton Woods fait don d’un trésor de guerre de cent millions de dollars.

Ces cent millions de dollars seront décaissés par l’Association internationale de développement (IDA), une filiale de la Banque mondiale qui a pour vocation de soutenir les pays en difficulté par le biais d’un don ou d’un prêt. Cette somme servira à financer le « programme MIONJO ». Tiré du dialecte des gens du Sud, « Mionjo », peut être traduit par « se lever, ou se relever », la dénomination du programme résume ainsi, sa vocation. Il est question du relèvement des régions du Sud.

« MIONJO n’est pas un projet, mais un programme, puisque nous sommes conscients qu’il faudra plus qu’un projet pour pouvoir faire la différence au Sud », souligne Marie-Chantal Uwanyiligira, représentante résidente de la Banque mondiale, dans son allocution, lors de la signature de l’accord de don, au palais d’État d’Iavoloha, hier. MIONJO devrait ainsi, comprendre une série de projets qui s’étalera sur quatre ans. Le but étant de renforcer la résilience socio-économique des communautés cibles.

Les cent millions de dollars officialisés hier, serviront à financer la première phase du programme. Elle concernera des districts répartis dans les régions Atsimo Andrefana, Androy et Anosy. Plusieurs axes d’actions sont dans les plans.

Coup d’envoi avant

Noël La priorité sera, toutefois, « d’apporter des solutions durables au problème de l’accès à l’eau ». C’est, en effet, la principale cause de l’insécurité alimentaire chronique dans le Sud.

À entendre la prise de parole de Andry Rajoelina, président de la République, durant la cérémonie d’hier, la première phase du programme MIONJO devrait contribuer à concrétiser le plan à long terme de l’État, pour en finir avec le Kere. Il s’agira de mettre en place des infrastructures hydrauliques.

Le Président parle « de projet d’irrigation et de forage d’envergure afin de permettre la redynamisation de l’économie locale et ainsi améliorer le climat social à travers la création d’emploi ». Dans son allocution, le Chef de l’Etat ajoute que pour endiguer le manque d’eau, toutes les sources hydrauliques à disposition dans les zones touchées par le Kere seront exploitées. L’objectif affirmé est de « relancer les activités agricoles dans le but de l’autonomisation de la population ».

Andry Rajoelina a une nouvelle fois rappelé, hier, que près d’un million trois cent cinquante mille personnes sont en proie à la famille dans le « Deep South ». Que neuf cent mille deux cent d’entre eux sont en situation de « crise alimentaire ». Il a également, réitéré que la priorité de l’État est d’endiguer de manière définitive le Kere. Un challenge sur lequel s’aligne la Banque mondiale à entendre les propos de sa représentante résidente.

« Nous savons que la question du Kere peut être enrayée. Elle est prévisible. Alors plutôt que répondre à la famine, nous sommes là pour voir comment l’empêcher », soutient Marie-Chantal Uwanyiligira. Selon elle donc, le programme MIONJO devra apporter plus qu’une solution d’urgence. Ses résultats devront créer une situation de résilience, voire de développement durable.

A s’en tenir au discours de Marie-Chantal Uwa­nyiligira, hier, la crédibilité des actions de la Banque mondiale à Madagascar pourrait être en jeu dans ce programme de relèvement du Sud. « Je pense que s’il y a un projet pour lequel la Banque a sa raison d’être à Madagascar, c’est vraiment le projet dans le Sud. Ce projet dans le Sud devra démontrer ce que la Banque peut faire comme différence », affirme-t-elle. Le premier défi à relever, selon ses propos d’hier, sera donc de « rendre effectif avant Noël », la première phase de MIONJO.