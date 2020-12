CUA – Des cartes numériques distribuées aux tireurs de charrettes

La distribution de cartes et badges numériques a commencé depuis ce mardi et elle va durer pendant un mois. Quatre cents cartes numériques ont été remises aux propriétaires de charrettes. Trois mille neuf cents tireurs vont bénéficier de badges. Selon les explications, les cartes et les badges font partie de la régularisation des tireurs de charrette surtout que le badge contient toutes les informations sur l’utilisateur en question.

Avec le problème lié à la circulation des charrettes dans la capitale et ce en dehors des heures autorisées, la carte pourrait améliorer le contrôle de ces derniers, afin de limiter l’anarchie dans la circulation. Au préalable, une formation a été organisée par la CUA afin d’informer ces derniers sur le code de la route et le comportement à adopter au niveau de la circulation.