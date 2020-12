Business Lounge – La conjoncture à l’honneur chez Chick’n Art

Journée à marquer d’une pierre blanche hier pour le Business lounge Chick’n Art. Pour ses deux ans, ce business lounge à caractère social, économique et culturel a hébergé deux conférences dont les thématiques cadrent bien avec la conjoncture. Dans la matinée les intervenants avaient à disserter sur « Le pouvoir de la résilience ». Tour à tour Faranah Feel Good, un entrepreneur, Johane Raharinosy, Dg de Teknet, Mino Andrianasolo Dg de Voahary et Tifanie Rakotoarivelo, entrepreneur ont partagé leur vécu en ce qui concerne la résilience au cours d’une année particulièrement difficile pour tout le monde. Ce fut une séance de partage pour servir de motivation et une opportunité de réseautage également.

Le thème de l’après midi était tout aussi approprié à l’actualité. « Le monde des affaires post-co covid » était au programme. Jean Luc Rajaona , Dg d’Ingenosya, Emmanuel Cotsoyannis, Dg de Miara- kap, Lucky Andrianirina, Dg de Masaky, Nirina Rajaonary, Dg de Spah, Ranto Andriambololona, Dg de Hairun se sont relayés pour dévoiler les secrets de leur entreprise pour résister à la crise et amorcer la relance.

L’objectif de cette heureuse initiative de Chick’n Art est de fédérer les dirigeants d’entreprises, entrepreneurs, investisseurs et personnalités publiques pour concerter sur la situation actuelle liée à l’écosystème entrepreneurial à Madagascar. Plus d’une soixantaine de personnes ont été présentes à cet événement. Une soirée a clôturé l’anniversaire au cours de laquelle un trophée récompensant le « Prix de la résilience » a été attribué à Ranto Andriambololona, Dg de Hairun.