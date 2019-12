Run – Golf Brouette, une machine unique

Champion de la catégorie « run » avec sa VW Golf Brouette, Andry Randriamanantsoa revient sur la préparation de cette voiture unique en son genre.

Dimanche à Arivoni­mamo, la Volkswagen Golf MK1 « bakkie » d’Andry Randriama­nantsoa a été sacrée cham­pionne de la catégorie « run ».

L’aboutissement d’un projet de style Rat rod, « avec l’objectif de sortir une voiture ancienne, pas très belle à priori, mais qui surprendrait par ses performances au fil des courses », d’après lui. Initialement surnommée « Martin » en référence à l’une des voitures du dessin animé Cars, la VW retiendra finalement le sobriquet de « Brouette » lancé par les fans.

Le projet a été réalisé sur la base d’une Golf MK1 4 portes. La première étape constituait à modifier et renforcer la partie arrière. S’ensuivit l’installation de trains roulants issus d’un modèle GTI.

« On a renforcé le train avant pour qu’il puisse supporter la puissance transmise. Pour les amortisseurs, on a monté un kit combiné fileté, afin d’améliorer la stabilité », se remémore Andry Randria­manantsoa. Et voilà la Brouette sur pied. Il ne restait plus qu’à installer un moteur digne de ce nom.

Pour la saison 2018, l’alle­mande a reçu un V6 de 2,8L 12V, géré par un boîtier reprogrammable de chez RR Technics. Il s’agit d’un partenaire malgache sis à l’étranger.

Team Rooster

« Des soucis d’embrayage récurrents nous ont gênés à chaque fois. Il a donc été décidé de mettre un nouveau bloc de R32 à partir de la deuxième manche de cette année. Un V6 3,2L 24V », poursuit ce véritable inconditionnel des moteurs atmosphériques, qui évolue au sein de la team Rooster. Le moteur a été gardé dans son état d’origine, précisons-le. Ont seulement été rajoutés un nouveau boîtier et un système à six papillons.

Comme on peut le voir, il n’a pas ménagé ses efforts pour obtenir une machine compétitive. Et les résultats n’ont pas tardé à tomber. Vice-champion et cham­pion en SC3 en 2018, il est monté sur la plus haute marche cette année.

« D’un côté, il y a la joie d’être champion. De l’autre, il y a cette réelle satisfaction car la progression est considérable. En 2018, on réalisait des chronos de 14 sec. Puis, avec le moteur de R32, on est descendu à 13 sec. Et bien évidemment, je suis content que le titre soit resté au sein de notre team », conclut-il. En effet, Andry Randriamanantsoa a succédé à un autre coureur de son clan, en l’occurrence Tony Razafintsalama, couronné l’an dernier avec sa Renault Super 5.