« Ne jugez pas les gens sur leur mine »

Dans ses « Récits Bara », Jacques Faublée écrit que « la mythologie bara est bien éloignée de la mythologie populaire hindoue ou malaise ». Par contre, précise Jean-Claude Hébert, en ce qui concerne les Sakalava, « leur mythologie, ou à plus proprement parler leur folklore, est tributaire de celui de l’Inde et de l’Indonésie ».

Pour le démontrer, il retient trois contes qu’il réunit sous l’appellation de « Cycle légendaire de Tandrokomana », tout en précisant qu’ils offrent de nombreuses variantes. Aussi dans son cycle, J.-C. Hébert présente-t-il les versions recueillies en 1955, dans l’Ambongo à Soalala, racontées par un maitre d’école, Bébé Léonard.

Le premier de ce triptyque s’intitule « Tandrokomana et Andrianjatovo dit Talem­potaka », sous-titré « il ne faut pas juger sur les gens sur la mine ».

Jadis, raconte-t-on, un prince nommé Andrianjatovo entend parler de la beauté d’une princesse, fille du roi Tandrokomana. Il décide de la demander en mariage. Le roi, père de la princesse, réside dans un autre territoire. Andrianjatovo part alors, chevauchant un lion pour aller trouver Tandrokomana et, quand il est près de la cité royale, il laisse chez une vieille femme sa monture et ses vêtements. Puis il se barbouille de boue et va trouver le roi. Le voyant couvert de boue, les sujets de Tandrokomana, le surnomment Talempotaka, littéralement « le chef boueux ».

Tandrokomana a trois jolies filles, mais la dernière, Faravavy, est la plus belle de toutes. Elle a trois prétendants dont Andrianjatovo. Le roi, perplexe, ne sait à qui la donner en mariage. Il prend un lamba tafy (ce qui recouvre), le lance en l’air en disant : « Celui sur qui tomberait le lamba épouserait Faravavy. »

Le tafy tombe sur Talempotaka qui obtient ainsi la main de Faravavy. Ses deux sœurs ainées se marient, pour leur part, avec les deux autres prétendants.

Un jour, Tandrokomana a mal aux yeux et il lui faut du lait de lionne comme remède. Il dépêche ses trois gendres pour en chercher. Talempotaka part avant les deux autres et en obtient deux bouteilles. Avant de rejoindre la ville, il passe chez la vieille femme chez qui il a laissé sa monture, se baigne et se vêt de neuf. Puis, dans l’une des deux bouteilles, il additionne d’eau le lait de la lionne, tandis que l’autre contient du lait pur.

Lorsque ses deux beaux-frères passent, ils saluent Andrianjatovo, mais ne le reconnaissent pas sous ses beaux habits. Celui-ci leur demande où ils allaient et ils répondent qu’ils cherchent du lait de lionne pour le roi. Le prince déclare qu’il en a et leur en donnerait volontiers, s’ils consentent à se faire marquer les fesses au fer rouge.

Les deux beaux-frères acceptent et Andrianjatovo leur donne la bouteille contenant du lait coupé d’eau. Mais au lieu de guérir l’œil du roi, le mal empire car le lait-remède n’est pas pur. Andrianjatovo dit Talempotaka vient à son tour apporter du lait de lionne. Ce qui guérit les yeux de beau-père car il n’est pas dilué dans de l’eau..

Au même moment, le roi Tandrokomana reçoit une lettre du suzerain dont il dépend et qui lui réclame les droits de vassalité des lieux qu’il occupe. Talempotaka intercepte le message et, se faisant passer pour Tandrokomana, lui répond qu’il refuse de payer quoi que ce soit et se déclare prêt à se battre s’il le faut. Aussitôt, le suzerain fait avertir le roi Tandrokomana que les hostilités seraient ouvertes le lendemain.

Au jour J, la guerre commence. Les deux autres gendres du roi ont de beaux coursiers alors que Talempotaka chevauche une vieille monture. Mais avant d’entrer dans la bataille, il reprend son lion. Il se bat si bien que les ennemis sont vaincus. Tandrokomana est témoin de ses exploits et, dans sa joie, lui coupe le petit doigt d’Andrianjatovo qu’il enveloppe dans un bout d’étoffe. Arrivé dans sa capitale, le roi fait savoir qu’il a fait une marque à l’homme qui a accompli des prodiges pendant la bataille et le fait rechercher pour pouvoir le récompenser.