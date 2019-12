Edouard Rajaona : « Il importe de se laisser guider par ses inspirations »

Un nom qui réside dans les annales de l’art graphique national, celui de Rajaona inspire plusieurs générations de peintres. L’un des patriarches de la scène culturelle nationale, avec un demi-siècle de carrière, nous ouvre les portes de son atelier.

Parlez-nous de la genèse de Rajaona…

C’est un don naturel. Je dessine depuis l’école primaire, j’ai participé à mon premier concours quand j’étais en 7ème. Ça s’est passé sous la bienveillance du président Philibert Tsiranana et d’autres personnalités de l’époque. L’EPP Flacourt à Ambavahadimitafo avait alors remporté le premier prix, mais c’était déjà pour moi très épanouissant et ça m’a permis d’éveiller ma passion pour le dessin. J’ai donc décidé de continuer dans ce sens en intégrant l’Atelier d’Art appliqué malgache où je me suis impliqué dans plusieurs disciplines, dont la peinture, l’illustration, la décoration, l’architecture, la publicité, le modelage, et évidemment, la sculpture. Cet atelier, fondé par Pierre Heidmann, qui a vu naître plusieurs passionnés d’art comme moi depuis ses débuts sur les hauteurs de la ville puis à Ampasampito pour finir à Mahamasina. Je suis fier de m’y être formé pendant quatre ans, pour ensuite me perfectionner en Italie.

Comment avez-vous vécu vos débuts ?

Je n’ai pas cessé d’évoluer, notamment en m’appliquant beaucoup plus sur l’art graphique puis sur la sculpture, avec lesquels je me suis largement épanoui. Ils ont nourri aussi bien mon âme que ma famille. Je compte, désormais, un bon demi-siècle de carrière, et j’avoue être plus que ravi d’avoir pu faire connaître et partager mon art à plusieurs générations. Ce n’est pas facile de faire preuve de pluridisciplinarité comme je l’ai fait, notamment pour ce qui est de conjuguer la peinture et la sculpture, mais dans mon cas, je me suis juste laissé guider par mes inspirations, au fur et à mesure que je crée. Ce que je ne peux pas retranscrire en peinture, car cela doit, par exemple, avoir plus de volume et d’envergure que de douceur et de poésie, je l’illustre ainsi aisément à travers la sculpture. Dans les deux cas, il faut juste avoir un sacré coup de main, comme on dit dans le jargon artistique.

Quelle est votre vision à propos de la jeune génération ?

Le milieu artistique passionne de plus en plus les jeunes, chacun a sa manière de transmettre cette passion de génération en génération. Il y en a qui ont la fibre pédagogique et qui se doivent d’enseigner l’art, tandis qu’il y a juste ceux qui doivent rester de simples artistes. Quelqu’un, censé pratiquer l’art exclusivement, aura du mal à retransmettre sa vision et ses inspirations à autrui. Ce fut notamment mon cas avec mes enfants, j’ai laissé libre court à leur créativité sans m’efforcer de leur imposer la mienne. Ainsi, ils s’épanouissent également très bien à travers l’art en ayant leur propre authenticité. En outre, il importe de savoir éveiller ses sens, son cœur et l’adresse de ses mains quand on veut créer une œuvre.

Un mot sur ce style que vous pratiquez ?

Je pratique ce style unique en son genre, qui me fascine, qu’est l’impressionnisme. Il me permet de mieux retranscrire mes pensées et mes souvenirs. Je m’exerce, le plus souvent, à m’attarder sur les paysages et mon environnement. Par la suite, je les dessine, je les peins à nouveau, tels qu’ils le sont, mais souvent avec une petite touche fantaisiste de ma part, ce dans le but d’impressionner celui qui contemple l’œuvre, tout en lui faisant ressentir mes impressions. C’est donc là l’essence même de l’impressionnisme, que je pratique.

Prévoyez-vous une prochaine exposition de vos œuvres ?

Je convie tous ceux qui souhaitent entrevoir ou s’imprégner de mon univers artistique à se joindre à moi. Les 20 et 21 décembre prochains, j’organiserai une séance de rencontre et de partage d’expériences avec le public. Pour l’occasion, je célébrerai mes cinquante années de vie d’artiste, et ce sera un privilège pour moi d’ouvrir les portes de la Galerie Ombalahy Bemaso à Andriambato Itaosy, que je garnirai de la splendeur de mes œuvres, aussi bien les anciennes que les plus récentes.