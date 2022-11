UTA et les ministres des TIC soulignent l’importance d’une économie numérique pour la croissance résiliente de l’Afrique

[Capetown, 07.11.2022] L’Union Africaine des Télécommunications (UTA) a tenu un forum ministériel le premier jour de l’AfricaCom 2022, réunissant des participants du Malawi, de la Namibie, de l’Ouganda et de la Zambie. La session a porté sur les méthodes permettant de créer un nouveau sentiment d’espoir pour le voyage de l’économie numérique en Afrique.

Sous le thème « Une économie numérique plus forte : de nouvelles voies vers une reprise et une croissance résilientes », le forum a été soutenu par Huawei.

En introduction de la session, le secrétaire général de l’ATU, John Omo, a parlé de la transformation numérique comme moteur de la croissance économique inclusive, de la création d’emplois, de l’amélioration de la prestation des services publics et de l’optimisation des services aux entreprises en Afrique.

« L’Afrique a besoin que l’innovation numérique se répande dans tous les segments du monde des affaires et de la société si nous voulons renforcer notre économie numérique », a-t-il déclaré. « Selon la Banque mondiale, l’Afrique a besoin de 100 000 milliards de dollars pour réaliser une transformation numérique complète, et personne, dans le secteur public ou privé, n’a la capacité de le faire seul. Grâce à la puissance de l’investissement et de la réglementation, nous pouvons ensemble élaborer un cadre qui donnera effet à la croissance et au développement que nous voulons voir. »

Leo Chen, Président de la région Afrique sub-sahariennede Huawei, dans son allocution, a mis l’accent sur les trois éléments majeurs de la transformation numérique : l’infrastructure numérique, les services numériques et les compétences numériques.

« Si nous faisons bien ces trois choses, nous pouvons connecter les gens et les entreprises non connectés, libérer pleinement la productivité numérique, et développer l’économie numérique, quelle que soit sa définition », a-t-il déclaré.

« Pour y parvenir, Huawei innove pour avoir un impact avec des partenaires locaux, pour trouver des solutions locales aux problèmes locaux », a déclaré Chen. « Nous sommes une entreprise mondiale leader dans le domaine des TIC, et la technologie est notre atout le plus important. Nous voulons garder ce qui compte le plus en Afrique. C’est pourquoi nous avons fait d’importants investissements dans les personnes, le transfert des compétences, par le biais de la formation, de la certification et de l’innovation conjointe. »

Les participants au forum se sont accordés à dire que l’infrastructure numérique est fondamentale pour assurer la transformation numérique de leurs pays respectifs. Au Malawi, selon Francis Bisika, secrétaire principal de l’e-gouvernement, 2 300 km de réseau de fibre optique ont été installés dans tout le pays, y compris dans les zones rurales reculées.

« Nous abordons la question de la connectivité, en particulier dans les zones rurales, nous apportons également la fibre à la maison, ainsi que les entreprises. Une fois que nous aurons la connectivité, nous pourrons aborder la question de l’alphabétisation numérique », a-t-il déclaré. « Nous avons également construit un centre de données gouvernemental dans lequel nous répondons aux demandes des entreprises et des particuliers en matière de réseautage et de stockage, mettant ainsi des installations TIC à la disposition du plus grand nombre possible de Malawiens. »

Ce que les invités ont également en commun, c’est l’intégration du processus de numérisation par l’intermédiaire de tous les ministères, départements et agences du gouvernement, par exemple dans les questions liées à l’agriculture et à l’éducation – la technologie est intégrée dans leurs systèmes.

« Le secteur numérique a reçu l’autorité en Zambie », a déclaré Percy Chinyama, coordinateur national du SMART Zambia Institute. « Nous travaillons à maximiser le travail des ministères générateurs de revenus et à réduire les doubles emplois et avons maintenant 240 services gouvernementaux en ligne. »

Les TIC et le changement climatique ont la même importance en Namibie, selon Emma Theofelus, vice-ministre des technologies de l’information et de la communication. « La numérisation et l’efficacité énergétique vont de pair », a-t-elle déclaré, « et nous nous engageons à travailler pour augmenter les niveaux de numérisation et réduire notre impact sur le changement climatique »

Un autre thème était celui de l’inclusion des jeunes dans la transformation numérique du continent. Étant donné que 60% de la population africaine a moins de 25 ans, exploiter et retenir l’innovation de ses jeunes est essentiel pour l’avenir de l’Afrique.

« Même si nous avons augmenté le nombre d’établissements d’enseignement supérieur, les niveaux de chômage restent un problème, et nous nous efforçons donc d’accroître la création d’emplois pour les diplômés. » a déclaré le ministre ougandais des TIC et de l’orientation nationale, Chris Baryomunsi.

Le forum s’est clôturé par la signature d’un communiqué conjoint où tous les participants ont convenu que le développement de l’économie numérique est mesurable. Afin de développer l’économie numérique, les pays doivent se doter d’une stratégie de haut niveau et d’une feuille de route pour la mise en œuvre, assortie d’objectifs, d’indicateurs et de jalons clairs. Ils ont également besoin de politiques favorables pour encourager l’investissement, améliorer l’efficacité et mettre en place les infrastructures, les compétences, l’écologie numérique et l’innovation nécessaires à la croissance de l’économie numérique et à la création d’un environnement commercial équitable pour tous les investisseurs.