RÉFORMES – 60 licences de pêche actives

Assainir autant que possible. Le ministre de la Pêche et de l’économie bleue, Paubert Mahatante, a révélé hier dans son bureau à Ampadrianomby que « de 300 en 2018, le nombre des licences de pêche a été ramené à 60. Avec une majorité pour les crevettes». Une déclaration faite en marge de la signature d’un don de 5000 litres de carburant de la part de la République populaire de Chine, représentée par l’ambassadrice Guo Xiaomei. Qui a réitéré à cette occasion que « les dispositions légales chinoises interdisent la pêche illicite, non déclarée et non réglementée». Connue sous le sigle INN, ce don va aider Madagascar à lutter contre ce fléau mondial qui fait perdre 24 milliards de dollars à l’échelle planétaire, 1,2 pour l’Afrique subsaharienne, 500 à 800 millions de dollars pour les membres de la SADC et entre 14 à 16 millions de dollars pour Madagascar. C’est dire l’immensité des actions à mener. À la mesure de la superficie de la zone économique exclusive de Madagascar. Pas moins de 1 141 000 kilomètres carrés.