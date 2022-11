Procédures: La Jirama frappe un grand coût

Il ne se passe plus un jour sans que la Jirama n’apporte des réformes dans ses modes opératoires. Désormais, ses abonnés assujettis à la TVA ne pourront plus s’acquitter de leurs factures avec des liquidités. Ils doivent procéder par chèque non-endossé, par virement par carte, visa, ou via le mobile money. Les résultats d’une telle mutation qui s’insère dans l’optique de la dématérialisation des transactions financières sont à révéler plus tard. Des syndicalistes de la Jirama ont reproché à la direction générale de ne pas agir de façon efficace et efficiente auprès des gros comptes qui traînent des arriérés de paiement de plusieurs milliards d’ariary. Certains ont souhaité la suppression pure et simple de leurs dettes, sous prétexte d’arrêt d’activités durant les longs mois du confinement. Comme les hôtels et restaurants. Une des solutions proposées au Forum national des investissements a été d’intégrer dans tout projet d’investissement le volet énergétique pour se soustraire des emprises électriques de la Jirama.