Les ports africains pourraient être renforcés par l’adoption de technologies intelligentes

Avec 38 de ses 54 États côtiers ou insulaires, il n’est pas surprenant que l’Afrique abrite plus de 100 installations portuaires, y compris d’énormes terminaux à Durban, Port Elizabeth et Le Cap dans le sud, et Mombasa et Dar es-Salaam dans l’est, et Lagos à l’ouest. 90 % des importations et exportations africaines se font par voie maritime. Le volume du commerce à travers ces ports est énorme avec l’Afrique du Sud seule en pré-pandémie 2019 traitant près de cinq millions d’EVP (20 pieds équivalents conteneurs) avec un peu plus de 9 000 escales de navires au niveau national.

Cependant, peu de ces ports fonctionnent de manière optimale, faute d’un système ferroviaire et routier totalement intégré qui permette à tous les éléments opérationnels de « se parler » entre eux, et aux entreprises de fret et de logistique de suivre l’évolution de leurs marchandises. Les opérations manuelles de chargement et de déchargement dans les ports sont lourdes de dangers et de retards potentiels et l’ensemble du secteur ne parvient donc pas à tirer le meilleur parti de ce qui pourrait être une économie de fret beaucoup plus lucrative.

Avec Huawei, le port de Tianjin en Chine a construit un système de transport horizontal intelligent au terminal de la section C dans la zone portuaire de Beijiang, grâce à un partage de données unifié utilisant des technologies intelligentes telles que la 5G, le cloud computing, le big data et l’IoT.

Huawei et ses partenaires ont transformé le port de Tianjin en un port intelligent et zéro carbone, avec des solutions basées sur des scénarios et des technologies Cloud, IA et 5G embarquées

« Les ports sont l’endroit où le fret commence et se termine », explique Jiang Kaimin, expert marketing senior aux douanes et activités portuaires de Huawei. « Les ports doivent fonctionner tous les jours et les retards dans n’importe quelle partie du processus des arrivées et des départs, des opérations côtières, du transport horizontal, des opérations de triage et de barrière et du transport de tracteurs-remorques peuvent entraîner d’énormes pertes financières. À Tianjin, Huawei a utilisé le dispatching centralisé basé sur le cloud pour augmenter l’efficacité à l’échelle du port. »

Avec l’introduction d’un système de transport horizontal intelligent, le port a résolu les inconvénients des systèmes existants, avec des véhicules autonomes parcourant de multiples voies à travers le complexe portuaire, en toute sécurité et de manière efficace. Le positionnement précis permet à 90% des grues de quai de s’aligner avec succès dès le premier essai, maximisant le temps et l’efficacité opérationnelle.

Les ports africains peuvent bénéficier énormément de la transformation numérique et de l’adoption de systèmes intelligents qui permettront aux chaînes d’approvisionnement d’évoluer sans heurts. La numérisation des ports africains est une solution logique pour répondre à la demande croissante de volumes de transport de marchandises. Ainsi, il renforcera l’efficacité commerciale de l’Afrique, attirera les investissements et entraînera un énorme développement économique et social.

Alors même que les gouvernements africains investissent dans l’expansion des infrastructures portuaires pour réduire les embouteillages et les retards, ce qui ajoute beaucoup aux coûts commerciaux, ils doivent simultanément envisager la numérisation des aspects opérationnels de la gestion portuaire.

« L’accord sur la Zone de libre-échange continentale africaine (AfCFTA) est un autre facteur important dans la nécessité d’accroître l’efficacité des ports », a déclaré Yang Chen, vice-président de la région Afrique australe de Huawei. « En plus de gérer le volume supplémentaire du commerce régional, l’amélioration des opérations portuaires grâce à la transformation numérique permettra à l’Afrique de s’intégrer sur les marchés mondiaux. »

L’utilisation accrue des technologies 5G, AI et AR dans les solutions basées sur des scénarios telles que celles introduites par Huawei dans le port de Tianjin peut améliorer non seulement les opérations portuaires, mais peut également aider à l’intégration globale des nœuds de transport dans et hors des ports, qui est actuellement une faiblesse dans un certain nombre de pays africains. Des modèles routiers, ferroviaires, aériens et portuaires entièrement connectés positionneront les opérations portuaires africaines à l’avant-garde des hubs intelligents, sûrs et respectueux de l’environnement pour l’exportation et l’importation de marchandises dont dépend le continent.