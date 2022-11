FOOTBALL – FÉMININ – Vingt-trois clubs pour douze places

Cinq ans plus tard. La Fédération malgache de football relance le championnat national de football féminin, catégorie des seniors. La première phase s’étalera du 19 au 27 novembre sur quatre sites. La formule adoptée est identique à celle de la ligue des champions D2 seniors hommes, c’est-à-dire en trois étapes. Vingt-trois clubs issus de vingt-et-une ligues sont engagés pour disputer le titre de la version 2022. Les trois mieux classés de chaque groupe, douze en tout, se qualifieront à la deuxième étape, prévue au mois de décembre. Six équipes du groupe A évolueront à Ambanja dans la ligue de Diana.

Les six autres du groupe B joueront à Ambatondrazaka Alaotra mangoro, six autres encore, également de la poule C, joueront à Ambositra Amoron’Imania et cinq du groupe D à Ambovombe Androy. «Ces villes hôtes ont été choisies selon la proximité des clubs engagés par rapport au site» explique Helly Zafimanga, chef du département des compétitions au sein de la Fédération. «Nous sommes en phase de relance du foot féminin et nous n’avons pas exigé cette fois le titre régional pour chaque ligue. Les inscriptions ont été ouvertes à tous les clubs» précise le responsable.

La première phase se jouera en cinq journées les samedi 19, lundi 21, mercredi 23, vendredi 25 et dimanche 27 novembre. Pour les techniciens de la Fédération, ce sommet national servira principalement pour la détection des joueuses qui pourront former les Barea dames, en vue des Jeux des Îles de l’océan Indien sur le sol malgache, dans neuf mois. Le foot féminin est l’une des vingt-trois disciplines de compétition proposées aux Jeux.