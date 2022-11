Approche: Contacts directs Il a eu gain de cause.

La ministre de l’Économie et des finances, Rindra Hasimbelo Rabarinirinarison, a reçu, dans ses bureaux, à Antaninarenina, une délégation du Groupement des entreprises de Madagascar, GEM, conduite par son président, Thierry Rajaona. Celui-ci a toujours souhaité une telle rencontre pour évoquer les «dégradations» du climat des affaires. Ayant des impacts sur la vie des opérateurs économiques. Cette rencontre a été pour les deux parties, l’occasion de voir ensemble la continuité des collaborations déjà engagée entre le GEM et le ministère. Dans la foulée, le groupement a remercié le ministère d’avoir organisé des réunions mensuelles, toujours dans cette optique de collaboration. Le gouvernement, dans ses actions, fait du partenariat public-privé une de ses priorités. Surtout si on se réfère aux enrichissants débats et manifestations d’intentions durant le «Forum National des Investissements pour l’Émergence» à Ivato au mois d’octobre dernier. En ce sens, la ministre a rassuré qu’elle reste ouverte au dialogue. Une rencontre entre le GEM et la ministre se tiendra de ce fait tous les trois mois au-delà des réunions mensuelles avec les techniciens. Une parfaite illustration du dialogue public-privé. Même si ces échanges d’amabilité n’aboutissent pas toujours à des mesures concrètes. Pour ne citer que les divers plans de relance pour atténuer les effets nocifs de la crise sanitaire, restés au stade des bonnes intentions.