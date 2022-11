ANTSIRANANA – Débat autour de la nutrition

En prélude à la célébration officielle de la 17e édition de la Journée nationale de la nutrition dans la capitale du Nord , l’Office national de la nutrition, ONN, a aussi organisé une série de conférences-débat axée sur le thème « Les multiples visages de la lutte contre la malnutrition ». C’était hier jeudi dans la grande salle de la Maison de la communication et de la culture « Banja » pendant toute la journée, durant laquelle huit intervenants issus de différents projets et programmes ont successivement intervenu pour expliquer davantage à l’assistance les efforts déjà déployés concernant la lutte contre la malnutrition dans leurs domaines respectifs et d’autres projets qui se réaliseront dans l’avenir. Cela a confirmé que la lutte est réellement multisectorielle ne laissant personne à côté.

À cette occasion, tous ces intervenants ont évoqué et mis l’accent sur la nutrition et la prévention ainsi que la chaîne de valeur nutritionnelle. Outre les légumes, les fruits, les volailles recommandées habituellement, ils ont mis en évidence l’axe transversal dans la lutte contre la malnutrition d’autre variété d’aliments riches à consommer. Pris à la légère par les populations locales, ils sont, pourtant, riches en vitamine , comme les riz étuvés, la patate douce, le moringa etc.

Peu consommés

Selon les explications, l’étuvage du riz est une opportunité pour l’autonomisation des femmes. La patate douce chair orange ou PDCO est aussi une richesse pour la nutrition. Sa culture libère la femme de la contrainte d’accès à la terre. Tandis que le Moringa oleifera , très connu dans des régions par l’appellation « Ananambo » , est un arbre aux milles vertus résistant à la sécheresse, facile à cultiver.

Les fleurs, les jeunes gousses, les rameaux et les feuilles sont comestibles après cuisson, mais selon l’intervention de la coopération allemande GIZ , la transformation de Moringa en vertus nutritionnelles comme de la spiruline ont fait leurs preuves depuis plusieurs décennies. Malgré cela, ces produits restent peu consommés au niveau local. C’est pourquoi, de nombreux projets de production et distribution sont sur les rails. Sujet sérieux sensible, le Moringa a provoqué au sein de l’assistance, une avalanche de questionnements sur son importance et sa fiabilité.