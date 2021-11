Drame fluvial – Un bébé mort et deux portées disparues

Une pirogue a coulé avec ses passagers, au cours de sa traversée sur un fleuve à Farafangana, hier vers 11 heures. Le naufrage a coûté la vie à un bébé, un petit garçon, de douze mois. Les vagues ont rendu son corps. Sa mère enceinte et sa grand-mère restent portées disparues. Son père et le rameur sont sains et saufs.

La pauvre famille vivait dans le fokontany de Lavi­bahiny, sur l’autre côté du fleuve. Elle a rejoint la ville, à un kilomètre de chez elle, pour faire ses courses. C’est à son retour que la tragédie est survenue. Elle a embarqué avec les marchandises, sans problème, au départ.

Elle est arrivée au milieu et les vagues se sont déchaînées à cause d’un vent violent. L’embarcation a chaviré.

Les deux hommes ont tenté de sauver le bébé et les deux femmes qui ne savaient pas nager. Malheureusement, ils n’ont pas réussi à les remonter. Elles se sont noyées. Les deux rescapés ont atteint la rive et donné l’alerte. Le fokonolona et les autorités ont mobilisé plusieurs pirogues pour re trouver les dernières victimes.