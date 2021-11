Action sociale – « Tolory Tanana » au chevet des malades nécessiteux

Des malades en difficulté du Centre Hospitalier Uni­versitaire Joseph Raovahangy Andrianavalona (CHUJRA) bénéficieront de vêtements par le biais de l’opération Tolory Tanana du 22 au 25 novembre. Cette opération se fera préalablement par la collecte de vêtements via des donations. « On a remarqué que des personnes venant des régions arrivent dans les hôpitaux et faute de moyen, elles ne portent qu’un seul vêtement durant toute une semaine. L’initiative prise consiste à aider des malades dans le besoin », indique Natolotra Rasolofo­jaona, coordonnateur principal de Tolory Tanana.

L’événement «leaders event» qui s’est déroulé la semaine dernière a été mis en œuvre par une association de jeunes afin de soutenir l’action sociale dans l’opération Tolory Tanana. « Nous sommes des apprenants en matière de leadership. La formation nous a permis de mettre en œuvre un tel projet. Notre leitmotiv est d’apporter soutien et appui nécessaire aux malades ayant des difficultés financières. L’extension du projet se fera dans d’autres hôpitaux publics », enchaîne le responsable.