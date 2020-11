Toliara – Une bibliothèque numérique pour le lycée Botokeky

Dans son projet de « Numérique pour tous », la direction régionale des Postes, des télécommunications et du développement numérique, Toliara, a octroyé une connexion gratuite pendant deux ans au lycée Laurent Botokeky de Toliara. Le matériel internet remis hier au proviseur du lycée, vient renforcer les six ordinateurs déjà en place pour constituer la bibliothèque numérique de l’établissement. « Le lycée en a fait la demande et nous lui avons répondu. Dans un futur très proche, les autres établissements peuvent effectuer une requête et nous en étudierons les faisabilités » a expliqué le directeur régional des Postes, télécommunications et du développement numérique, Rocco Julio Rakotoarivony. Le projet de développement numérique en milieu rural « Smart Village » démarre cette semaine avec la pose de première pierre pour la commune de Tongobory à Betioky et à Itampolo dans le district d’Ampanihy. Les autres projets de hot spot wifi gratuit ainsi que la rénovation des services de base de la Poste sont également indiqués en cours de mise en place.