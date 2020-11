Responsabilité sociétale de l’entreprise – Comdata adopte le concept « Bôndy »

Reboisement inclusif. C’est l’objectif que se fixe le groupe Comdata, un des principaux fournisseurs de services en matière d’interactions client et de gestion de processus à Madagascar, en appliquant le concept « Bôndy » dans sa politique RSE depuis la semaine dernière.

« Conscients des enjeux du développement durable avec une volonté forte d’inscrire ce projet de manière récurrente, nous ambitionnons de doubler cet effort pour la prochaine campagne. Il est à noter que les types de plants que nous avons choisis contribueront à améliorer les conditions de vie de la communauté locale d’agriculteurs sur le long terme » soutient Thiaga Munusami, directeur océan Indien du groupe.

Reforestation

Concrètement, Bôndy est une entreprise sociale qui intervient dans le domaine de la reforestation à Madagas­car. Son modèle consiste à combiner l’agroforesterie durable et la permaculture. Pour ce faire, Bôndy plante des forêts utiles, bénéfiques à la fois pour l’environnement et les communautés locales. La collaboration avec les communautés locales permet d’assurer le suivi des arbres plantés et de développer les régions rurales en stimulant l’entrepreneuriat local. En ce sens Bôndy accompagne les acteurs du secteur privé dans la création de campagnes RSE à travers le reboisement à Madagascar.