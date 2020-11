Pédagogie – Une formation au profit des enseignants

Il y aura un renforcement de compétence des enseignants dans toute la Grande île. C’est ce qui a été confirmé par le directeur de la formation pédagogique au sein du ministère de l’Éducation nationale. « Nous essayons d’organiser une formation pour les enseignants. Ce sera en collaboration avec les écoles privées pour cette fois », indique Julie Raveloson, directeur de la formation pédagogique au niveau du ministère de l’éducation nationale. Le but étant d’améliorer les niveaux des enseignants à tous les niveaux.

Après le changement de l’organigramme auprès du ministère, cette nouvelle direction s’occupe désormais de la formation des enseignants. La vocation de cette direction est d’élaborer une politique nationale pour l’amélioration du savoirfaire des enseignants. Il s’agit entre autres de tous les enseignants issus des vingt-deux régions. « Les enseignants issus de la plateforme public et du privé bénéficieront de cette formation. C’est le cas par exemple de la matière nouvelle OSE », con firme le responsable auprès du ministère lors de l’inauguration. Ces formations seront organisées afin de pouvoir compléter les autres formations dispensées au niveau de l’INFP ou L’ENS.

Insuffisance

Parallèlement à cette formation, des salles de classes et écoles vont être construites. La commune d’Ankaraobato a été dotée de huit salles de classe , composées de dix-huit tables. « Chaque salle de classe va pouvoir accueillir près de trente deux élèves. Les travaux de construction ont été interrompus à cause du manque de budget au niveau de la commune. Les élèves ont dû se contenter de salles préfabriquées pour suivre les cours », indique Samuelson Herinjato Ramamenosoa, maire de la commune d’Ankaraobato. La commune d’Ankaraobato déplore actuellement un manque d’infrastructure scolaire. « Les foyers des jeunes ont fait office de salles de classe pour le CEG, les collégiens devront suivre les cours dans seulement trois écoles », indique le maire. Aucun lycée n’est là pour accueillir les collégiens qui viennent de passer en classe supérieure. « La présence d’un lycée aidera également les élèves du CEG. Le but étant d’aider les élèves à avoir une infrastructure de proximité pour continuer leurs études », indique le maire de la commune d’Ankaraobato.