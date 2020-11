Météorologie – Retour de la chaleur dans tout Madagascar

A vos chapeaux et parasols. Cette semaine sera bien ensoleillée. Les températures monteront dans les quatre coins de l’île. « Nous nous attendons à des températures de 30 à 31°C sur les Hautes terres centrales, et de 35 à 37°C, au Nord-Ouest, à l’Ouest et au Sud, cette semaine », explique Lahatra Mampionona, prévisionniste au sein de la direction générale de la Météorologie, lundi.

Les températures ont augmenté, progressivement, depuis hier. Mardi, elles ont touché les 28°C pour Analamanga. Ce jour, les maximales seront de 29°C pour Antananarivo. Toujours dans la capitale, le mercure atteindra la barre de 30°C, jeudi. La région de Menabe connaîtra des températures de 35 puis de 36°C, mercredi et jeudi. « Cette hausse des températures est normale, durant la saison d’été », rajoute Lahatra Mampionona.

Cette chaleur peut amener à la déshydratation ou au malaise vagal. « Pensez à vous hydrater et à vous mettre à l’ombre. La déshydratation est à craindre lorsqu’il fait très chaud. Il faut compenser cette perte de l’eau », recommande le Dr Rakitra Nantenaina Ranaivoson, médecin urgentiste. La pluie sera au rendez-vous, en fin de semaine, dans plusieurs régions, dont Analamanga.