Entrepreneuriat – Cinquante projets à trier

Dans le cadre de la célébration de la semaine mondiale de l’entrepreneuriat à Madagascar (GEW2020), la coopérative Hackoragna annonce l’ouverture officielle des candidatures à la plateforme d’incubation et d’accélération virtuelle « Accelere’O Madagasikara » (AOM) lors d’un webinaire prévu se passer aujourd’hui. Accelere’O Madagasikara est un programme créé par la co-opérative Hackoragna.

Le programme sera réalisé en collaboration avec le Cabinet Américain « Entrepre­- neur Ready » basé en Floride aux États-Unis et avec l’appui de plusieurs partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux. Pour cette fois ci, AOM est avec une cohorte des cinquante meilleurs entrepreneurs, startupers, et entreprises résidant à Madagascar qui doivent avoir chacun une potentialité réelle de développement, constitués formellement et ayant réalisé au moins un chiffre d’affaires annuel de trente millions d’ariary.

« La durée de l’accélération s’étale sur douze semaine. Plusieurs avantages seront offerts aux participants dont la participation à des « démo days » où l’entrepreneur sera mis en relation avec des investisseurs et un réseau de business angels. Les cinquante entreprises bénéficiaires seront certifiées par l’Univer­sité Centrale de Floride (UFC) Launchpad. Ce centre entrepreneurial innovant américain a déjà touché des milliers d’étudiants entrepreneurs­et entrepreneurs communautaires » assure Harinjaka Ratozama- nana, initiateur du programme AOM.