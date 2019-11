Photographie – Joël Pelerin revient avec « Homme qui es-tu ? »

Le nu artistique de Joël Pelerin intitulé « Homme qui es-tu ? » est en exposition à l’Alliance française d’Andavamamba du 19 au 27 novembre. Il dissèque la complexité des relations entre homme et femme au sein d’un couple, tout en insistant sur la personnalité de la gent masculine.

« Homme qui es-tu ? » est dans la lignée de la première exposition « Aina » que Joël Pelerin a fait en mai 2012. Elle comprend des photographies de nu artistique et des poèmes en malgache et en français d’Alice Ranorojaona- Pelerin, la femme du photographe. Le vernissage se tiendra le 19 novembre à 11 heures. Cette date a été choisie par ce couple de médecins évoquant leur désir de célébrer la Journée internationale de l’Homme à Madagascar. Cette Journée, souvent méconnue, est célébrée dans plus de soixante pays. « Cette nouvelle exposition s’intéresse à l’Homme en tant qu’être humain. Elle aborde son parcours depuis avant même sa naissance, sa vie intra-utérine, sa petite enfance, son adolescence, sa vie d’adulte et ses rapports humains. Nous voulons interpeller le public sur l’

image qu’il peut avoir de l’Homme, et du père, et les rôles qu’il veut lui attribuer. Pour notre part, sommes profondément persuadés que l’équilibre de la société devrait reposer sur l’équivalence et la complémentarité de l’Homme et de la Femme, la préservation de leurs différences et l’égalité de leurs droits », explique le photographe français évoluant à La Réunion.

Défilé de mode masculine, rencontre-débat avec un regard pluridisciplinaire et l’intervention de différentes personnes qui vont échanger avec le public, marqueront le vernissage de « Homme, qui es-tu ? ».