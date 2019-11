Intempéries – La pluie réjouit les paysans

Les fortes précipitations dans trois régions du Sud n’ont pas fait de dégâts. La gendarmerie confirme que les paysans sont contents de la tombée des pluies.

Bénéfique. Aucun dégât n’a été signalé lors du passage de l’amas nuageux dans les trois régions du Sud du pays dont Anosy, Androy et Menabe. Des alertes de fortes pluies ont été annoncées par le service de la météorologie, vendredi soir. Des crues éclaires étaient prévues sur Ampanihy Ouest et Betioky. Des risques d’inondation pouvaient se manifester sur toutes les villes côtières. Malgré ces dangers, des pluies de trois jours sont rares et bénéfiques pour la population du Sud.

D’après le capitaine Serge Ravelona, commandant de la compagnie de la gendarmerie d’Ampanihy Ouest, joint au téléphone hier, les habitants se réjouissent de ces pluies tombées pendant trois jours. « Il n’y a pas tellement de dégât matériel ou perte humaine. Au contraire, les gens sont plutôt heureux car la pluie a arrosé leurs cultures. Nous sommes en période de soudure et les cultures avaient grand besoin de pluie. Je confirme qu’il n’y a aucun dégât, selon les données reçues. De plus, cela n’a duré que trois jours et cela n’a pas eu d’effet grave sur la vie de la population », explique-t-il. Quelques dégâts routiers ont été constatés pour Betioky selon la gendarmerie locale. « Il n’existe aucun dégât dans cette partie. Mais les routes ont été abîmées. Le soleil est revenu maintenant », affirme un responsable.

Temps ensoleillé

La mer est montée la nuit du vendredi à Morondava mais n’a pas fait de dégât, selon le Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), samedi.

D’après le service de la météorologie, l’annonce de la vigilance fortes pluies et houles pour le Sud, est levée. Même si le centre de l’amas nuageux est focalisé dans le Sud, la météorologie confirme que les nuages commencent à se déplacer vers l’Est actuellement. Une hausse de la température est prévue dans les régions du Sud, dans les prochains jours. « Une baisse constante à 25° a été constatée pour Toliara, lors du passage de cet amas nuageux. La température reviendra à la normale à 33°C, cette semaine. Pour les autres régions, la pluie est encore attendue mais en plus faible quantité que la semaine dernière dans les trois jours à venir », explique Lovandrainy Ratovoarisoa, prévisionniste. La saison de pluie débute.