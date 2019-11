Cinépax Madagascar – « Le Mans 66 » enflamme les passionnés de sports mécaniques

Excitant et prenant littéralement le spectateur par les tripes, comme on dit. C’est un film qui marque une fois de plus par son récit, mais surtout la performance de ses acteurs principaux qu’on a le plaisir de découvrir chez Cinépax Madagascar, depuis ce week-end. Une œuvre cinématographique qui dépeint une page importante de l’histoire du sport mécanique, « Le Mans 66 », réalisé par James Mangold, promet d’émouvoir les inconditionnels du genre. Il fait partie de ces films que tout bon fan de courses automobiles se doit impérativement de voir en salle et d’avoir dans sa ludothèque plus tard.

Retranscrivant le duel mythique qui s’est livré dans les années 60 entre deux grandes marques de l’univers automobile, que sont Ferrari et Ford, « Le Mans 66 » nous raconte l’histoire vraie de Carroll Shelby et du pilote Ken Miles. Tous les deux sont engagés par le mastodonte américain Ford pour concurrencer l’Italienne Ferrari, sur la fameuse course des 24 heures du Mans dans l’Hexagone. Le film nous transcende par son rythme effréné et nous émeut par la profondeur de ses personnages. Interprétés respectivement par les incontournables Matt Damon et Christian Bale, nos héros nous inspirent à jouir pleinement de nos potentiels, mais aussi à vivre pleinement notre vie, et ce, sans la moindre concession, ou presque. Ce sont des valeurs qui doivent animer tout un chacun et que cette expérience cinématographique proposée par James Mangold, rehausse par sa mise en scène colorée. En visionnant le film, les amateurs du genre peuvent se rappeler le film « Rush » de Ron Howard sorti en 2013, qui illustrait pour sa part, une certaine dualité entre deux pilotes de Formule 3 dans les années 70.

Fort de ces qualités et porté par la performance de ses acteurs, on peut dire que « Le Mans 66 » rentre aisément dans le lot de ces films qui marquent cette année. Après Brad Pitt dans « Ad Astra » ou encore l’excellent Joaquin Phoenix dans le « Joker », le duo Damon et Bale peut aussi s’affirmer comme de sérieux concurrents pour les prochains prix prestigieux du cinéma américain. Leurs jeux d’acteur étant parfaitement au point, le duo se découvre comme étant cohérent, voire fraternel. Le film vous enivrera de sa vitesse chez Cinépax Madagascar durant les prochaines semaines.