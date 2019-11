CGM-GZ Analakely – « Aftarira » expose une vision inédite de la danse

Une pièce chorégraphique qui surprend par l’essence même de sa créativité, « Aftarira» envoûte l’assistance par l’inspiration d’un jeune chorégraphe atteint de cécité.

Captivant par sa poésie et intriguant par le côté abstrait à travers lequel il s’est découvert au public, « Aftarira » nous apporte un nouveau regard sur la danse contemporaine. Un projet unique en son genre, qui accorde une grande place à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le milieu artistique, il fait suite à une collaboration fraternelle et surtout innovante entre Géraldine Leong Sang et Nampoina Rakotoarivelo. D’un côté, une danseuse contemporaine émérite transcende de sa présence la scène culturelle depuis deux décennies et de l’autre, un jeune chorégraphe atteint de cécité voue une grande passion pour la danse. À eux deux, par leur alliance, ils ont tenu à émerveiller le public au Cercle Germano-Malgache/Goethe Zentrum (CGM/GZ) Analakely, samedi après-midi.

Le rideau se leva sur « Aftarira » à travers la performance solo de Géraldine Leong Sang, tandis que Nampoina Rakotoarivelo la guide via un concept d’audio-description. Aussi surprenant et paradoxale que cela puisse paraitre, c’est à travers la vision singulière de son ami atteint de cécité que la danseuse envahit de ses pas de danse l’espace qui s’offre à elle.

Vêtue d’un tissu vert avec lequel elle se couvre, Géraldine virevolte dans la salle du CGM/GZ Analakely, donnant l’impression de voler tout en s’illustrant avec grâce.

Complémentaires

Nampoina, quant à lui, dicte chacune de ses pas, avec l’aide de la jeune danseuse Ariah’Fy qui lui prête ses yeux. « Aftarira» ne tarde pas alors à prendre forme, exposant au public présent son interprétation de la nature, de ses splendeurs, mais surtout des éléments qui l’animent. D’une manière complémentaire donc, le duo Géraldine et Nampoina communient à travers le côté subjectif de la pièce chorégraphique qu’il nous livre.

Libre à chacun de l’interpréter comme il le sent. Ainsi, on est ravi de s’imprégner de l’univers des deux artistes qui, avec une grande ferveur, nous livrent une création originale. « On tenait à mettre en avant le fait que les personnes atteintes de cécité peuvent nous faire voir l’ampleur de leur talent. Ainsi, avec ce projet, Nampoina nous propose une pièce unique qui retranscrit brillamment son imaginaire », confie Géraldine Leong Sang.

La pièce qu’est « Aftarira» illustre alors au public le rôle prépondérant que peuvent occuper aussi les personnes en situation de handicap dans le milieu artistique. Ne s’endormant pas sur ses lauriers, Géraldine retrouvera son amie Lovatiana Erica Rakotobe ce week-end, pour une nouvelle pièce chorégraphique en duo, intitulée « ‘Ndao hiara handihy», toujours au CGM/GZ Analakely.