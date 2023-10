TENNIS – Miary Zo Rakotondramboa partage ses expériences

Poursuivant sa politique de vulgarisation du tennis à Madagascar, la Fédération malgache de tennis, en collaboration avec Miary Zo Rakotondramboa, organise trois jours de partage et de formation en tennis les 20, 21 et 22 octobre à Antananarivo, sur trois endroits différents. Sous le thème « Jeu, set et solidarité 2023 », l’ancien champion junior de Madagas­car, Miary Zo Rakotondram­boa, classé 556e mondial en 2017, et qui est devenu un entraîneur titulaire d’un diplôme fédéral français, veut apporter sa part de brique pour le développement de son sport de prédilection, en apportant des expertises et surtout son aide aux jeunes. Le vendredi 20 octobre, la journée portera sur l’initiation à l’école. Elle est réservée aux 6/11 ans. Le 21 octobre, il se déplacera au Club Car d’Ivato pour une animation au Galaxy tennis (5/10 ans), de 9h30-12 heures, et l’après-midi il prodiguera une animation de centre d’entraînement (compétiteurs 11/15 ans). Le dimanche au Club Atema, il donnera des formations aux entraîneurs (9h30-12h) et l’après-midi, il prendra en charge les compétiteurs de 15 à 20 ans.