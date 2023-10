SANTÉ – Un nouveau médicament de prévention contre le Sida sur le marché

Le lancement de la PrEP, le médicament utilisé dans la prévention de l’infection au VIH/Sida, s’est tenu dans la région Diana. Il est destiné aux populations à risques.

Dans le cadre du projet riposte au VIH/Sida et aux IST à Madagascar, une nouvelle approche, impliquant les populations les plus exposées aux risques d’infection dans les zones de vulnérabilité, vient d’être lancée dans la région Diana, plus particulièrement dans les villes d’Antsiranana et Nosy Be. Il s’agit exactement de la promotion du médicament PrEP ou «Prophylaxie, pré-Exposition «. C’est la toute première campagne régionale à ce sujet. Certes, la PrEP est sur le marché européen depuis 2018, pourtant, elle est très méconnue à Madagascar. L’initiative émane de l’Action pour la Justice et le Progrès des Populations (AJPP) qui a opérationnalisé, en 2021, quatre DIC ou « Drop In Center » répartis dans les trois villes d’intervention à savoir Mahajanga, Antsiranana et Nosy Be. L’objectif du DIC est de mettre en place un espace à la fois convivial et sanitaire en se rapprochant de la communauté pour mettre en œuvre des activités pour soutenir la réalisation et le maintien de la lutte contre l’épidémie chez les populations clés, en fournissant des services de prévention, de soins et de traitement de VIH à ces populations et à leurs réseaux. Pour combler les activités disponibles au niveau de ces centres, l’AJPP a décidé d’avancer vers le lancement du médicament PrEP dans les villes d’Antsiranana et Nosy Be pendant le mois d’octobre. Pour accomplir sa mission, elle travaille avec le PSI Madagascar.

Campagne de formation

La Prep de «Pré» avant, «Exposition» contact avec le VIH et «Prophylaxie» prévention de l’infection, est un outil complémentaire aux autres moyens de prévention comme le préservatif, le traitement des personnes séropositives ou encore le dépistage. Lors du lancement de la campagne d’information et de promotion de la PrEP dans la grande salle de l’Hôtel Ankarana Annexe, le coordonnateur de l’AJPP, Dr Jean Ritha Todimaro a présenté à l’assistance la particularité et le mode d’utilisation ainsi que les effets du produit recommandé par l’Organi­sation mondiale de la santé. Selon ses explications, cet outil s’adresse aux personnes les plus exposées au virus du sida. En particulier, celles qui rencontrent des difficultés à utiliser le préservatif ou à négocier son usage avec leurs partenaires. C’est notamment le cas de nombreuses femmes, encore trop souvent tributaires du bon-vouloir des hommes pour se prémunir contre le VIH. La PrEP empêche le virus du VIH de se développer et de se fixer dès son entrée dans le corps. Ce qui empêche le virus de survivre et permet à la personne de rester séronégative. « La PrEP est recommandée à tous les adultes exposés à un haut risque de contracter le VIH. Il s’agit plus particulièrement des homosexuels s’ils ont eu une MST/IST ou un traitement anti-VIH après un rapport à risque dans l’année écoulée et des prostitué(e)s ayant des rapports sexuels non protégés. Ces deniers ont eu soit des relations sexuelles sans préservatifs, soit plusieurs partenaires différents, soit plusieurs fois des IST…», a-t-il indiqué . Il a aussi ajouté que le principe du PrEp est fortement médicalisé pour dire que son utilisation doit être sous prescription des médecins au vu de ses risques.