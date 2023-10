PEINTURE – Jean-Luc Raharimanana présente «La voix, le Loin»

Jean-Luc Raharimanana, célèbre en tant qu’auteur, s’apprête à présenter son exposition intitulée «La Voix, le Loin» au Musée de la photographie à Anjohy, ouverte au grand public du 21 au 31 octobre.

L’écrivain et poète Jean-Luc Raharimanana, déjà renommé pour ses mots et ses textes qui ont voyagé à travers de nombreux pays, nous montre une nouvelle facette de son talent à travers une exposition inédite intitulée « La Voix, le Loin ». Cette exposition est une célébration de sa polyvalence artistique, dévoilant des domaines variés tels que la peinture, la photographie, la sculpture, et bien plus encore. « La Voix, le Loin dévoile un ensemble captivant composé de treize photos et dessins, trois sculptures, ainsi que trois panneaux de textes. Mes œuvres parlent du passé, du présent et du futur, avec comme objectif constant la valorisation de la culture malgache, en intégrant notamment des éléments tels que les Aloalo », exprime Jean-Luc Raharimanana. Ce projet a déjà connu une exposition d’un an au Musée international d’archéologie de Bibracte en France, avant d’être présenté au Centre national des arts et du paysage de Vassivière, et à la médiathèque de Bandrélé à Mayotte. Pour la première fois, l’artiste le présente à Madagascar.

Multidisciplinaire

À l’origine de cette exposition, on trouve le livre de Jean-Luc Raharimanana, « La Voix, le Loin », une compilation de cents poèmes qui a inspiré l’idée de cette œuvre multidisciplinaire. Au-delà de sa renommée en tant qu’écrivain, Jean-Luc Raharimanana excelle dans l’art abstrait, combinant habilement différents médiums artistiques, de l’écriture à la peinture, de la photographie à la peinture. Dans sa démarche artistique, il met en lumière la beauté des éléments souvent considérés comme insignifiants. « Au lieu de capturer la pauvreté de la capitale, je souhaite mettre en avant ses aspects les plus beaux », souligne-t-il. Tout à fait, Jean-Luc Raharimanana reste avant tout un auteur, mais il ne cesse pas d’explorer de nouveaux domaines artistiques pour devenir un artiste multidisciplinaire.